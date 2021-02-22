Чебан о положении дел в столице: Я разочарован увиденным

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Генеральный примар Ион Чебан заявил, что ситуация в городе печальная, несмотря на то, что ответственные лица из претур утверждают о полном ходе реабилитации объектов в столице.

Такое заявление градоначальник сделал в ходе сегодняшнего заседания муниципальных служб, после того как лично проинспектировал сектора столицы в минувшие выходные.

Вчера я прошёлся по улицам города, в том числе по центральным, был в разных парках, в зоопарке. Разговаривал с людьми на улицах, некоторые из них говорят, что дела идут лучше, другие – о том, что ситуация не очень хорошая. Я был разочарован увиденным. Вероятно, муниципальные предприятия не справляются с работой, но если не справляются, почему их руководители так держатся за свои посты? Если они спят по выходным, значит, должен быть дежурный, который будет выезжать в город с проверкой. Независимо от дня недели город должен быть чистым, – заявил Чебан.

Глава муниципия попросил ответственных лиц из примарии не перекладывать ответственность с одного на другого.

Я не хочу слышать, что Управление ЖКХ обвиняет другие мунпредприятия или муниципальных советников, а муниципальные советники, в свою очередь, обвиняют управления. К примеру, чтобы найти общественный туалет в парке “Ла извор”, нужно воспользоваться GPS, устанешь, пока дойдешь до него. Да, туалет современный, на него было потрачено сотни тысяч леев. Хорошо, что вы его не спрятали где-нибудь в Кондрице, чтобы люди искали его со свечкой, – заключил Ион Чебан.

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