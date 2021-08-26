Чебан о парковках в столице: Были выделены участки почти во всех секторах

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Работы по обустройству парковок проводятся во многих секторах Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, помимо многоуровневой парковки на улице 31 Августа в ближайшее время начнутся работы по обустройству других стоянок в центре столицы.

Почти во всех секторах были определены места для парковок. Практически каждый день по этому поводу проходят заседания. У нас не так много муниципальной земли для этих целей, но мы определили зоны в секторах Ботаника, Буюканы, в Центре и на всех въездах в город. Кроме того, завершено исследование по вопросу парковок, которое будет передано муниципальным советникам. Надеюсь, в ближайшее время документ будет одобрен. Также по этой теме пройдёт презентация. Мы работаем вместе с проектными компаниями в центральных зонах столицы: на улицах Албишоара, Михай Витязул, Матеевич, Измаил, – отметил Чебан.

Глава муниципия добавил, что в районе улицы Гидигич ведутся работы по обустройству парковки на 500 мест. Эта зона будет использоваться в качестве стоянки при въезде в столицу.

Что касается парковки на улице 31 Августа, Ион Чебан уточнил, что рабочие находятся на территории каждый день.

Были устранены все проблемы с подземными сетями. Сейчас на территории находятся машины и рабочие. Работы пока на ранней стадии, но, по словам подрядчика, выполнят их быстро. Не будем пока говорить о сроках, но дело движется, – подчеркнул генпримар.

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