Чебан о парке «Ла Извор»: Из заброшенной территории стал парком с хорошей инфраструктурой для всех жителей

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В одном из крупнейших столичных парков «Ла Извор» продолжаются работы по модернизации. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, два года назад это был заброшенный парк, где росли сорняки. Теперь он становится местом с хорошей инфраструктурой для жителей, детей, любителей велоспорта, пляжных видов спорта, волейбола, футбола, а также с благоустроенным пляжем, дорожками вокруг озер и освещением.

– С момента начала работ на территории парка созданы десятки объектов, эвакуированы незаконные киоски, бары и террасы. Выполнены следующие работы: обустройство пляжа и прилегающей территории, установка душевых кабин, обустройство площадки для 2 теннисных кортов и 2 волейбольных стадионов на пляже, установка площадки для фитнесса и workout, обустройство зеленых зон на всей территории парка, установка скамеек (200 штук), – отметил Ион Чебан.

По словам генпримара, к настоящему времени обустроен главный вход в парк со стороны улицы Каля Ешилор, обустроена парковка и тротуар, построен музыкальный фонтан, многофункциональные и игровые площадки, уложена тротуарная плитка на главной аллее и на некоторых тротуарах, установлена уличная мебель, обустроены велосипедные дорожки вокруг озер, заасфальтирована подъездная дорога к парку с улицы Гидигич, установлены туалеты. Парк находится под видеонаблюдением.

Также, в прошлом году была полностью отремонтирована улица Гидигич, а вскоре здесь появится парковка. Кроме того, вместе с Молдавской Федерацией Футбола был построен пляжный стадион, являющийся примером для многих стран.

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