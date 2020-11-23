Чебан о несоблюдении мер по защите от COVID-19: Кто-то зарабатывает на “сабантуях”, а врачи целыми днями носят маски (ВИДЕО)

0

Генпримар возмущён тем, что в некоторых ресторанах, кафе и барах не соблюдаются правила по защите от COVID-19, а хозяева этих заведений зарабатывают деньги на “сабантуях”, как он охарактеризовал их.

Градоначальник пристыдил тех, кто старается побольше заработать на людях, не обращая внимания на пандемию и связанные с ней опасности.

Я удивился, узнав, что в некоторых заведениях очень много людей, и они поют, танцуют. Хозяев этих заведений необходимо наказывать. Мы жалуемся, что транспорт переполнен, а сами вечером идём на дискотеку, – отметил Ион Чебан.

По его словам, граждане должны перестать жаловаться и попытаться бороться с пандемией.

Я услышал множество различных мнений по поводу решения Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью Кишинёва об обязательном ношении масок в открытых и закрытых общественных местах. И я не понимаю недовольства некоторых граждан по этому поводу. Неужели так сложно носить маску? Ведь все другие страны даже не снимали ни разу это ограничение с начала пандемии. Врачи носят маски целыми днями, и учителя всегда носят маски, а жалуемся мы, – возмутился Чебан.

Примар также рассказал, что в ближайшие дни проведёт консультации с представителями сектора HoReCa.

Люди должны понимать и соблюдать правила, особенно в условиях приближающихся праздников. Мы должны избежать переполненных магазинов, проведения утренников и других мероприятий с участием большого количества людей. Позднее, после всех консультаций, комиссия соберется ещё раз, чтобы обсудить ограничения для Кишинёва, – сказал примар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.