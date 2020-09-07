Чебан о неприятном запахе в столице: Внезапные проверки продолжатся, виновные понесут наказание

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В столице до сих пор присутствует неприятный запах, и примария делает всё возможное, чтобы найти его источник. Если ситуация сохранится, то виновные в этом экономические агенты будут отключены от общественной канализационной сети.

Об этом заявил Ион Чебан. Он напомнил, что на прошлой неделе санкция была применена уже к двум экономическим агентам. Остальные, превысившие нормы загрязнения, были предупреждены, а внезапные проверки и отбор проб продолжатся.

“Apă-Canal Chișinău” разошлёт экономическим агентам предписания о необходимости устранить причины несоответствия при сбросе сточных вод в общественную канализационную сеть. Также им необходимо будет представить техническое решение для установки собственных сооружений по очистке или предварительной очистке использованных ими вод. Более того, я предложил, чтобы все экономические агенты, сбрасывающие промышленные сточные воды в общественную канализацию, к июлю следующего года обзавелись установками по предварительной очистке вод, – сказал градоначальник.

Сотрудники “Apă-Canal Chișinău” будут проверять внутренние канализационные сети и технологический процесс экономических агентов, и, в зависимости от обстоятельств, будут обновлять техническую документацию и подписывать новые контракты. При необходимости будут осуществляться отключения от воды и канализации.

Также “Apă-Canal Chișinău” придётся пересмотреть свою организационную схему, чтобы создать единую специализированную структуру, ответственную за качество сбрасываемых сточных вод и инспектирование предприятий. В настоящее время этим занимаются две разные организации.

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