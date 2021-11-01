Чебан о некачественных продуктах, обнаруженных в детсаду: Их должен съесть поставщик

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В результате комплексного реформирования системы питания в детских учреждениях Кишинёва стол малышей стал качественным, однако на Рышкановке был зарегистрирован единичный случай поставки некачественного продукта.

Так, 27 октября администрация столичного детского сада уведомила Управление образования, молодежи и спорта сектора Рышкановка о том, что в процессе приготовления овсяной каши на ее поверхности обнаружились посторонние вкрапления.

Процесс приготовления каши был сразу остановлен, и этот продукт не попал на стол детям. Меню было изменено на другой качественный продукт из овсяных хлопьев.

– Эти «инородные тела», как было написано в запрошенной мной информационной записке, должны быть съедены теми экономическими агентами, которые доставляют эти продукты. Знаю, что в этой области существует “каракатица”, и можно не знать, кому принадлежит та или иная компания, несмотря на то, что мы предприняли меры и по этому пункту, – отметил Чебан.

Управление образования, молодежи и спорта сектора Рышкановка уведомило поставщика, экономического агента SRL Nipetgal, о необходимости срочно заменить измененный продукт другим качественным.

Ион Чебан призвал директоров всех учреждений проявлять осторожность, а Главное управление образования, молодежи и спорта немедленно инициировать внезапные проверки во всех дошкольных учреждениях. Также он потребовал, чтобы юристы рассмотрели с юридической точки зрения возможные санкции по отношению к этим экономическим агентам и немедленно расторгли контракты на приобретение с недобросовестными компаниями.

Помимо этого, генпримар намерен посетить некоторые учреждения во время приема пищи.

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