Чебан о нападении бездомных собак на ребенка: Нельзя ради животных жертвовать безопасностью людей

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан потребовал от ответственных лиц к среде представить решения проблемы, связанной с бездомными собаками в столице.

Тема была затронута на оперативном заседании глав муниципальных служб. Градоначальник упомянул недавний инцидент, когда в Кишинёве на ребенка напали две бродячие собаки.

– В городе всё больше и больше любителей собак и нелюбителей людей, в особенности детей. Так называемые защитники животных предположили, что ребенок «расстроил» собак. Этот вопиющий случай был снят на видео, где ясно видно, как собаки напали на ребёнка. Я тоже люблю животных, они есть у меня дома, но мы не можем ради животных жертвовать безопасностью и здоровьем людей, – подчеркнул Чебан.

Он попросил проверить территории и компании, где устраивают укрытия для собак, отметив, что их необходимо взять под контроль, потому что потом эти бездомные собаки возвращаются на улицы.

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