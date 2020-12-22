Чебан о мунсоветниках, отказывающихся поддержать проект “Твердые бытовые отходы”: Они боятся ответственности

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Генеральный примар выразил сожаление, что некоторые муниципальные советники боятся взять на себя ответственность и поддержать важный проект в мунсовете, за который они уже голосовали некоторое время назад.

По словам градоначальника, сегодня в повестке заседания Муниципального совета очень важный для муниципалитета проект – Соглашение о софинансировании кредита для реализации проекта “Твердые бытовые отходы”, заключенное между Министерством финансов и примарией муниципия Кишинев.

– Я узнал о том, что некоторые советники не будут повторно голосовать за этот документ, имеющий важное стратегическое значение для Кишинева. На заседании MCК 24 ноября за это соглашение уже голосовали, но были внесены некоторые изменения только в название соглашения без включения или исключения каких-либо поправок, – уточнил Чебан.

Генпримар напомнил, что при финансовой поддержке будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности полигона в Цынцэрень и инвестирование в обновление инфраструктуры в коммуне, обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия, модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собираемого мусора, подлежащего переработке.

Ион Чебан отметил, что у примарии только одна цель – развивать этот важный проект, как для нынешнего, так и будущего поколений.

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