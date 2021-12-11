Чебан о моратории правительства на строительство автозаправок: Смешно

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Центральные власти создают проблемы там, где их не существует, и не занимаются решением действительно серьёзных вопросов.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан в эфире передачи “Пятница с Анатолием Голя” на телеканале RTR Moldova, комментируя намерение центральных властей ввести мораторий на строительство заправок. По словам градоначальника, в Кишинёве уже давно не строят новые заправки.

Это смешно. Пусть они скажут, сколько автозаправок было построено за последние два года? По-моему, была лишь сделана реорганизация одной на частной территории. Всё. Они пытаются создать проблему там, где её нет. Вместо этого они должны решать реальные проблемы граждан, – подчеркнул Чебан.

Он также напомнил правящей партии предвыборные лозунги и обещания, что с их приходом к власти в Молдове наступят “хорошие времена”.

И для кого эти “хорошие времена” наступили? Для граждан, которые столкнулись сейчас с повышением цен? А между тем расходы на президентуру увеличились на 5 миллионов, на Госканцелярию – на 250 миллионов, на МВД – на 21%, на Минюст – на 16%, зарплаты судей КС – в 2 раза, а также существенное повышение зарплат судей, президента, депутатов. А на сколько повысили зарплаты педагогов, врачей? Как можно обещать одно, а делать совершенно другое? – возмутился генпримар.

Ранее Ион Чебан рассказал, что предпринимаются попытки рейдерских атак на мунпредприятия Кишинёва.

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