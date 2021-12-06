Чебан о критике еды в столичных детсадах: Нельзя требовать блюд уровня «Мишлен» от людей с зарплатой 2000 леев

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Примария Кишинёва отправила в парламент, правительство и профильные министерства обращения с просьбой повысить зарплату поварам и вспомогательному персоналу в детских садах.

Об этом рассказал Ион Чебан, возмутившийся критикой еды в детских садах Кишинёва, которая прозвучала от адептов новой власти.

Эксперты в Facebook, они же депутаты, сотрудники президентуры и другие комментаторы “хороших времён”, которым недавно повысили зарплаты, начали критиковать качество еды, приготовляемой поварами в детских садах столицы. Невозможно требовать качества еды в детсадах на уровне ресторана со звёздами «Мишлен», когда за работу в крайне тяжёлых условиях там платят зарплату 2 тыс. леев, – подчеркнул Чебан.

Он рассказал, что для пищеблоков дошкольных учреждений города предусмотрен штат в 585 человек. Фактически же работают 456 человек, а средний возраст вспомогательного персонала в пищеблоках составляет 57-65 лет.

Работа начинается в 06:00, и каждую неделю кладовщик переносит 2 тонны продуктов питания, имея зарплату брутто 2322 лея в месяц. Зарплата помощника повара составляет немногим более 2 тысяч леев. Если персонал, работающий в сфере общественного питания, увольняется, то вакансия остаётся незанятой из-за низких зарплат.

В связи с этим, по словам градоначальника, необходимо пересмотреть нормативную величину, класс и коэффициенты оплаты труда вспомогательного персонала в образовательных учреждениях.

Ситуация актуальна не только для Кишинёва – она драматична по всей стране. Прежде чем просить что-то от этих людей, дайте им что-то взамен. Либо дайте нам возможность повысить им зарплаты из имеющихся у нас средств, – заявил Ион Чебан.

Более того, столичная примария попросила предоставить муниципальной публичной администрации возможность пересматривать оплату труда различных категорий специалистов.

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