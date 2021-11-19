Чебан о конкурсе «Молодёжная столица Европы 2024»: Мы подадим заявку на участие и в следующем году

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«Молодёжной столицей Европы 2024» стал город Гент. В финале конкурса с ним соперничали Веспрем, Львов и столица Молдовы – Кишинёв.

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан поздравил город-победитель и отметил, что Кишинёву также есть чем гордиться.

– Кишинёв одержал победу, потому что здесь прекрасные молодые люди, которые вовлечены в различную деятельность и процессы на местном уровне. Кишинёв подготовил обширное досье и план для участия в этом конкурсе, и мы обязательно сделаем все, что инициировали. Вместе с командой примарии мы продолжим продвигать программы с привлечением молодежи, поддерживать ее, – заверил градоначальник, подчеркнув, что Кишинёв подаст заявку на участие в конкурсе и в следующем году.

Также Ион Чебан заявил, что предложил удвоить бюджет на эту сферу на следующий год.

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