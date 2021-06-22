Чебан о Киронде: По большинству проектов, находящихся в его ведении, результат работы нулевой

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан жёстко высказался по поводу результативности работы вице-примара Виктора Киронды на протяжении полутора лет нахождения на данном посту.

По словам градоначальника, Киронда жалуется на отсутствие времени на обработку документов и запросов, а в это время за него работают другие вице-примары.

Я не раз говорил во всеуслышание о нерешённых проблемах в Кишинёве и давал понять, кто за эти вопросы отвечает. Я говорил, что все проекты, находящиеся в его ведении, блокируются, продвигаются медленно либо и вовсе не начаты. Один из вице-примаров жалуется, что не успевает работать с документами, но при этом все остальные вице-примары с этой работой справляются. Виктор Киронда не успевает изучать документы, не успевает начинать и завершать важные для города проекты, не успевает выходить в город, не успевает заниматься делами, находящимися в его компетенции – дороги, тротуары, парковки, реклама и многое другое. К примеру, ремонт улиц – Крянгэ, Албишоара. Кто-нибудь видел там Киронду? Там работал Илья Чебан, который отвечает за юридическую сферу, – отметил генпримар.

По его словам, нулевой результат работы Киронды очевиден и в других сферах – концепт о парковках и создании парковочных мест, реабилитация парков и зелёных зон, общественный транспорт, концепт об уличной торговле и прочие. Последний проект, по словам Чебана, был передан другому вице-примару – Инге Ионесий, которая повела его успешно.

Отвечая на заявления Киронды касательно гостиницы “Националь”, Чебан высказал мнение, что скандалом вокруг этого здания вице-примар хочет прикрыть своё бездействие на протяжении полутора лет.

Он вышел с обвинениями, что вместо него документ подписал другой вице-примар. Но это нормальная процедура в отсутствие генерального примара и ответственного вице-примара. Что касается гостиницы “Националь”, то, во-первых, я хотел бы послушать специалистов в данной области, во-вторых, я распорядился провести расследование, в-третьих, мы подождём выводов правоохранительных органов, в адрес которых поступили обращения, – отметил Чебан.

Напомним, сегодня генеральный примар Ион Чебан потребовал отставки вице-примара Виктора Киронды.

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