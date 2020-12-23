Чебан о ФК “Дачия”: Хочу, чтобы команда выросла до международных матчей

Чебан о ФК “Дачия”: Хочу, чтобы команда выросла до международных матчей

Генеральный примар Ион Чебан посетил футбольный клуб “Дачия Буюкань” и поздравил команду юных футболистов.

Я поздравил команду, которой доверял с самого начала. Кишинёву нужна футбольная команда, которая представляла бы нас не только на национальном уровне. Хочу, чтобы эта команда выросла до международных матчей. В нас никто не верил, но мы верили в этих молодых людей. И не зря, ведь на недавно прошедших важных матчах они заняли лидирующие позиции, – сказал Чебан.

Напомним, что в целях популяризации футбола среди молодых людей примария подписала договор о сотрудничестве со спортивным клубом для детей и молодёжи “Буюкань”. Партнёрство будет способствовать популяризации здорового образа жизни и спорта среди детей.

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