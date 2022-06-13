Чебан о фестивале ЛГБТ: Такие парады приводят к расколу в обществе. Я не буду подписывать разрешение на его проведение

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Генеральный примар Ион Чебан не подписал разрешение на проведение парада ЛГБТ в столице. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб примарии.

– Как я уже говорил, ЛГБТ-парад пусть проводят у себя дома те, кто этого хочет. Я не подписал разрешение на проведение парада и не буду его подписывать. Более того, я написал отказ. Я беру на себя ответственность. Меня могут критиковать и называть разными словам представители ПДС, которые так усердно защищают их в соцсетях. Это моя позиция и позиция моих коллег. Такова позиция многих граждан, которые этого не хотят. Что на самом деле подразумевает этот парад? Что мы продвигаем? Мы не нарушаем ничьих прав на труд, образование, все имеют равные права. Такие парады приводят к расколу в обществе, хаосу на улицах во время их проведения. Дети не должны видеть такие вещи на улице, – подчеркнул генпримар.

Напомним, что большинство представителей ПДС выступили за проведение парада ЛГБТ в Кишиневе.

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