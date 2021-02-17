Чебан о Epamedia: Согласно контракту от 2007 года, у компании есть право размещать рекламу на остановках (ВИДЕО)

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Контракт с Epamedia был заключён в 2007 году, задолго до вступления Иона Чебана в должность генерального примара муниципия, и на этом документе нет его подписи.

Как рассказал в ходе передачи на частном телеканале сам градоначальник, согласно этому договору, 300 остановок администрирует Epamedia. В контракте прописано, что данная компания имеет право размещать на них рекламу, другие же экономические агенты такого права не имеют. Ни о каком лобби в этой ситуации речи не идёт.

Помимо этих остановок есть ещё 400, которые мы хотим предложить “обиженным” компаниям, у которых были демонтированы огромные 2-3-этажные неавторизованные рекламные панно, загромождавшие главные улицы, круговые развязки и перекрёстки столицы, – сказал Чебан.

Он отметил, что эти самые “рекламщики” пытались каким-то образом воздействовать на мунсоветников в своих интересах.

Регламент по рекламе в Кишинёве обсуждался рекордное время – год. По просьбе этих компаний в ожидании принятия регламента в мунсовете мы продлевали время размещения рекламы. Но сегодня регламент до сих пор не утверждён, и правил по размещению рекламы нет. Поэтому не надо кивать на примара – примар сделал всё, что от него зависело, – подчеркнул Чебан.

Напомним, ранее градоначальник заявил, что до утверждения нового Регламента о рекламе разрешения на размещение рекламных панно не продлеваются.

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