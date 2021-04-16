Чебан о деятельности террас в Кишинёве: Мы за стимулирование организованной торговли, но против нарушений закона

Чебан о деятельности террас в Кишинёве: Мы за стимулирование организованной торговли, но против нарушений закона

Муниципалитет предложил изменить процедуру размещения летних террас в городе. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что не допускается капитальное строительство в местах расположения террас.

Если терраса обустраивается рядом с объектами общественного питания со столиками, стульями и зонтами, то место, предназначенное для пешеходов, должно быть не менее 2,5 метров, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, поправки, внесённые в регламент, предусматривают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства.

Раньше регламент предусматривал расположение террас на основании контрактов суперфиция или имущественного найма.

Мы за стимулирование организованной и современной торговли, особенно в период пандемии, когда люди могут проводить время на свежем воздухе. Но мы против злоупотреблений и нарушений закона, – подчеркнул генпримар.

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