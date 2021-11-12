Чебан о борьбе руководства Молдовы с COVID-19: 50-60 смертей в день говорят о полнейшей некомпетентности

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Сейчас, в условиях, когда доступны всевозможные типы вакцины от COVID-19 и идёт процесс вакцинации, когда есть опыт лечения коронавируса, в Молдове ежедневно умирает по 50-60 человек. Это означает очень плохое и некомпетентное управление пандемией на республиканском уровне. Такое заявление сделал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в ходе телепередачи “Moldova în Direct” на канале “Moldova 1”.

– Они путаются в цифрах, не отвечают на вопросы журналистов, не прислушиваются к советам. На протяжении трёх недель я твержу, что ситуация ухудшается, что надо принимать меры, пишу обращения. Мне говорили, что всё хорошо. 60 смертей в день – это хорошо? И в ближайшие дни ситуация ухудшится. Такое поведение означает полнейший непрофессионализм и отсутствие уважения к людям! – заявил градоначальник.

Что касается Кишинёва, Ион Чебан отметил, что в муниципии, на который приходится более 60% нагрузки из-за COVID-19, есть вся необходимая инфраструктура, перепрофилированы и оснащены больницы, создан Центр COVID-19, хорошо организован процесс вакцинации.

– Со стороны центральных властей есть задолженности по отношению к Кишинёву и по финансовой части, и по лекарствам, и по оборудованию. Это недопустимо. С таким подходом единственным спасением от катастрофы может стать лишь естественное падение числа заболеваний, не связанное с действиями властей. Нам остаётся лишь молиться, чтобы это произошло, – сказал Чебан.

При этом градоначальник выразил уверенность, что власти Кишинёва продолжат справляться с пандемией собственными силами, если помощь от правительства так и не поступит.

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