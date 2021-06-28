Чебан о Блоке коммунистов и социалистов: Всецело поддерживаю и желаю победы (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан всецело поддерживает на выборах своих бывших коллег из Блока коммунистов и социалистов и желает им победы, но участвовать в избирательной кампании он не будет. Об этом Чебан заявил в рамках передачи на частном телеканале.

Чебан отметил, что прекрасно помнит, “из какой команды он вышел”, и добавил, что поддерживает её.

– Мне было бы, наверное, намного сложнее без их непосредственного участия в Муниципальном совете, потому что, как вы сказали, там на самом деле очень весело, а мне нужно не чтобы было весело, а чтобы результаты были здесь и сейчас, как этого просят люди…Я бы очень хотел, чтобы было стабильное правительство, с кем можно сотрудничать. Я всецело поддерживаю своих коллег, желаю им победы на выборах, но участвовать в кампании не буду, я об этом уже говорил, – подчеркнул генпримар.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля.

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