Чебан: Нынешний транспорт Кишинёва – удобный и современный. Повышение тарифа необходимо для спасения от банкротства

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Стоимость проезда в общественном транспорте Кишинёва необходимо повысить, так как субсидии троллейбусным и автобусному паркам скоро достигнут 1 млрд леев. Об этом в ходе сегодняшнего заседания глав муниципальных служб заявил Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что в последнее время подорожали как междугородние перевозки, так и перевозки внутри городов.

– На телепередачах умалчивают о том, что существенно подорожали междугородние маршруты, администрируемые Министерством инфраструктуры. В Сороках тариф – 5 леев, в Бельцах тариф – 5 леев, в Кагуле тариф – 5 леев, в Чимишлии то же самое. При этом, хочу отметить, что ни в одном регионе за один год не закуплено 240 единиц техники. Сейчас в Кишинёве транспорт новый, удобный и красивый, с кондиционерами, оборудован рампами для людей с особыми потребностями, многие единицы оснащены Wi-Fi и USB-входами. Ни в одном другом населённом пункте страны нет такого транспорта, как в столице, – подчеркнул Чебан.

По словам градоначальника, повышение цены проезда – необходимая мера, чтобы спасти компании от банкротства. В противном случае Кишинёв останется без водителей, кондукторов и общественного транспорта в целом.

Напоминаем, что по запросу Управления транспорта компания проанализировала тарифы и расходы на общественный транспорт и выступила с предложением повысить тариф до 6 леев за поездку. При этом приобретение проездных существенно снизит влияние повышения этой цены.

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