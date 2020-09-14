Чебан: Новый Регламент о размещении рекламы в Кишинёве будет готов концу этой недели (ФОТО)

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В Кишинёве продолжается процесс очистки улиц от рекламных панно, в том числе на тротуарах и ремонтируемых улицах.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, новый Регламент о размещении и авторизации рекламных устройств в столице будет окончательно доработан к концу текущей недели и представлен на утверждение мунсовета.

Это сложный процесс, который длится долго и вызывает недовольство экономических агентов. Поскольку некоторые здания стали рекламными носителями, мы делаем всё возможное, чтобы найти баланс между интересами экономических агентов и интересами города, учитывая и внешний вид Кишинёва, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, при помощи нового Регламента о размещении и авторизации рекламных устройств в Кишинёве примария намерена внести ясность в том, что касается внешнего вида и расположения рекламных панно в городе.

В целом, мы хотим уменьшить количество рекламных площадей в столице, так как сейчас эти объекты расположены хаотично, угрожают безопасности дорожного движения и ограничивают доступ пешеходам. Слишком долго в этой сфере царил хаос, что позволило расширить этот бизнес без оглядки на правовые нормы, – отметил генпримар.

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