Чебан: Николае Костин – реформатор, благодаря которому Кишинёв получил статус муниципия

0

Генпримар Кишинёва Ион Чебан принял сегодня участие в церемонии открытия памятной доски с барельефом в честь Николае Костина в гимназии, носящей его имя.

По словам градоначальника, сегодняшнее мероприятие – это дань памяти политическому деятелю Николае Костину, которому весной этого года исполнилось бы 85 лет.

– Он – реформатор, выдвинувший множество идей по развитию Кишинёва, и автор административной реформы столицы, благодаря которой она получила статус муниципалитета. Бывший генеральный примар муниципия вошел в историю Кишинёва, приняв участие в реформе образовательной и культурной сфер. Он также способствовал открытию школ, библиотек и церквей, – отметил Чебан на своей странице в соцсети.

Помимо этого, Николае Костин установил несколько бюстов на “Аллее классиков”, переименовал улицы и вернул на прежнее место памятник Штефану чел Маре.

– Надеюсь, что мы успешно продолжим начатое Николае Костином. Он останется примером для подражания для многих поколений, – отметил Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.