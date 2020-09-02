Чебан: Ни один элемент бордюра или тротуарной плитки не должен быть продан

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Большие бетонные плиты, демонтированные в парке “La izvor”, будут установлены вдоль реки Дурлешть на Буюканах. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, это поможет укрепить берега реки и предотвратить обвалы. В настоящее время бетонные плиты хранятся в парке, а завтра их перевезут к реке Дурлешть.

– Как я ранее говорил, вся брусчатка, древесная масса или другие элементы, которые демонтируются со строительных площадок, будут использованы по мере необходимости в других местах или для других целей. Ни один метр бордюров или тротуарной плитки не должен быть продан или приобретен кем-либо в личных целях, – отметил Ион Чебан.

Глава муниципия дал указания преторам секторов строго контролировать всё, что демонтируется со строительных площадок. В связи с этим была создана группа по мониторингу.

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