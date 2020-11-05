Чебан: Несоответствия в ремонте тротуаров на улицах А. Пушкина и Бодони необходимо исправить (ФОТО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан сегодня утром осмотрел тротуары на улицах А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, которые на данный момент находятся в процессе ремонта.

Градоначальник отметил, что гордится тем, что за 3 месяца удалось сделать очень много. Также он заметил, что после установки полусфер для ограничения парковки и штрафов, наложенных полицией, машин на тротуарах не видно.

С другой стороны, естественно, я обнаружил и несоответствия, и потребую от ответственных лиц дать объяснения и всё исправить, – заявил Чебан.

Всего отремонтировано 44 тыс. м² тротуара. Через несколько дней будет начата модернизация освещения.

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