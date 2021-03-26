Чебан: Несоответствия на улице Албишоара будут устранены за счёт подрядчика

Чебан: Несоответствия на улице Албишоара будут устранены за счёт подрядчика

Такое заявление градоначальник сделал после проверки качества ремонта этой улицы, проведённой сегодня комиссией, в состав которой вошли представители примарии Кишинёва и Госадминистрации автомобильных дорог.

Так, в ходе инспекции были обнаружены повреждённые бордюры, стёршаяся разметка, отделение слоя износа, провалившиеся люки и другие несоответствия.

Все выявленные нарушения будут систематизированы и представлены подрядчику, выполнявшему работы на улице Албишоара. Он должен будет исправить их за свой счёт, – заявил Чебан.

Он также подчеркнул, что примария Кишинёва не примет ни один выполненный в столице проект, если будет доказано, что в нём есть недочёты.

Я хочу качества, ответственности и профессионализма во всём, что делается в городе, – отметил примар на своей странице в соцсети.

По словам Чебана, на следующей неделе будет проверено качество работ по ремонту тротуаров на столичных улицах Александра Пушкина и Митрополита Бэнулеску-Бодони.

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