Чебан: Несоблюдение мер защиты от COVID-19 замедляет процесс возврата к нормальной жизни

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Рекомендованные специалистами и властями меры защиты от заражения коронавирусом должны соблюдаться везде – в магазинах, в общественном транспорте, на улице. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что по городу работают группы по контролю за соблюдением требований, которые фиксируют нарушения, и в связи с этим в очередной раз обратился к гражданам.

– Мы не хотим наказывать, но люди должны понимать, что несоблюдение этих мер увеличивает нагрузку на медицинскую систему страны и ставит под знак вопроса открытие детских садов и наш возврат к нормальной жизни. От каждого из нас зависит, насколько быстро получится преодолеть кризис, – сказал градоначальник.

Стоит отметить, что в последнее время ситуация с COVID-19 в Кишиневе ухудшилась. Так, 50% от общего числа заболевших, зарегистрированных в Республике Молдова, находятся в столице. С 1 августа многие муниципальные медицинские учреждения Кишинева начнут принимать пациентов с коронавирусом.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, за последние сутки в Молдове зафиксировано 396 новых случаев заболевания COVID-19. Всего количество заболевших коронавирусом в стране достигло 24343 человек.

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