Чебан: Внезапные проверки пройдут в учебных заведениях, в некоторые из них я отправлюсь лично

0

Генеральный примар потребовал, чтобы в школах и детских садах были проведены внезапные проверки на предмет незаконного сбора денег. По его словам, в текущем году из муниципального бюджета на ремонтные работы и оснащение 115 школ и детских садов муниципия было выделено около 130 миллионов леев.

– Были выделены деньги на капитальный и текущий ремонт, открытие 3 новых детских садов, капитальный ремонт и расширение 6 школ, открытие 26 новых групп и оснащение техникой, мебелью, инвентарём и оборудованием. Я попросил, чтобы все ремонтные работы в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год были выполнены качественно под контролем рабочей группы, которая еженедельно осматривает школы и детские сады, – заявил генпримар.

Глава муниципия подчеркнул, что каждое учебное заведение должно афишировать расходы, затраченные на ремонт и оснащение учреждений из муниципальных средств.

– Объявления должны быть размещены онлайн, а также на информационных панно, чтобы каждый родитель мог видеть, на что были потрачены деньги. Каждое учреждение должно объявить, где создаются родительские ассоциации, какие финансовые источники собираются и на что тратятся деньги. Эти отчеты должны быть опубликованы и переданы властям. Сообщайте, пожалуйста, о незаконных сборах денег. Также прошу поддержки и участия центральных властей, – подчеркнул Чебан.

По словам градоначальника, будет создана специализированная комиссия для проверки сигналов о незаконном сборе денег. Кроме того, будут организованы необъявленные проверки в школах и детских садах.

– Мы не будем заранее предупреждать ни руководство, ни администрацию заведения. В одни учреждения пойду я лично, в другие – коллеги, – уточнил Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.