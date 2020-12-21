Чебан: Необходимо пересмотреть порядок выделения Кишинёву средств из госбюджета

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Государственный бюджет Республики Молдова на 70% сформирован за счёт деятельности экономических агентов из Кишинёва, при этом в столицу из госбюджета возвращается лишь половина подоходного налога, уплачиваемого физическими лицами. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что муниципий остро нуждается в развитии и инвестициях.

– Большая часть налогов, выплачиваемых в столице, идёт в государственный бюджет, поэтому муниципальный бюджет остается пустым, и потребности города не могут быть удовлетворены. Более того, муниципалитет не получает денег, выплачиваемых работающими в столице юридическими лицами, но при этом предприниматели требуют создания условий не от центральных властей, а от примарии Кишинёва, – отметил он.

Генпримар заявил, что муниципалитет обратится в правительство с просьбой пересмотреть порядок выделения Кишинёву средств из госбюджета, и выразил надежду, что этот вопрос будет поддержан и в парламенте.

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