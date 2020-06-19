Чебан: Необходима полная реконструкция системы ливневой канализации Кишинева

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В текущем году муниципалитет намерен проводить работы по обслуживанию ливневой канализации столицы, а в дальнейшем необходимы сложные работы по ее реконструкции. Об этом в ходе передачи Acces Direct на телеканале NTV Moldova заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что нынешняя система неспособна справляться с потоками воды при сильных ливнях, в связи с чем происходят затопления.

– Ливневая канализация города, даже полностью очищенная, способна принимать 17 литров воды на квадратный метр. При прошедших в последние дни дождях собралось 27 литров воды на квадратный метр. В такой ситуации нам оставалось лишь оперативно убрать с улиц воду, грунтовые наносы и мусор, что и было сделано. Сейчас мы ведем поиск решения проблемы в краткосрочной перспективе, а также средств на это. Полная же реконструкция системы ливневой канализации – это сложный комплексный процесс, реализация которого займёт не один месяц, – отметил глава муниципия.

Предусмотрены на этот год и работы на улице Албишоара, которая регулярно затапливается и в целом находится в ужасном состоянии. Чебан рассказал, что на данный момент эксперты изучают способы исправления ситуации с затоплением улицы.

Напомним, ранее генпримар рассказал, что рабочая группа, состоящая из представителей всех администраторов сетей, а также муниципальных служб, изучит состояние технико-коммуникационных сетей на многих улицах столицы, в том числе на улице Албишоара.

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