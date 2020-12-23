Чебан: Некоторые мунсоветники забыли, что им платят за работу на благо города

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Безответственность некоторых муниципальных советников переходит все границы, они занимаются политикой вместо того, чтобы исполнять свои непосредственные обязанности. Об этом сегодня в ходе заседания Муниципального совета сказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он призвал народных избранников не устраивать цирк, а заниматься решением проблем кишинёвцев.

При этом градоначальник поблагодарил советников, проголосовавших накануне вечером за важный для Кишинёва проект – соглашение о софинансировании по проекту “Твёрдые бытовые отходы“, заключённое между Министерством финансов и примарией муниципия Кишинёв.

В противном случае муниципалитет потерял бы 180 миллионов леев и не смог бы реализовать это важное для Кишинёва соглашение, – отметил Чебан.

Напомним, в рамках данного проекта будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности полигона в Цынцэрень и инвестирование в обновление инфраструктуры в коммуне, обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия, модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собираемого мусора, подлежащего переработке.

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