Чебан: Некоторые мунсоветники забыли, что им платят за работу на благо города

Чебан: Некоторые мунсоветники забыли, что им платят за работу на благо города

Безответственность некоторых муниципальных советников переходит все границы, они занимаются политикой вместо того, чтобы исполнять свои непосредственные обязанности. Об этом сегодня в ходе заседания Муниципального совета сказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он призвал народных избранников не устраивать цирк, а заниматься решением проблем кишинёвцев.

При этом градоначальник поблагодарил советников, проголосовавших накануне вечером за важный для Кишинёва проект – соглашение о софинансировании по проекту “Твёрдые бытовые отходы“, заключённое между Министерством финансов и примарией муниципия Кишинёв.

В противном случае муниципалитет потерял бы 180 миллионов леев и не смог бы реализовать это важное для Кишинёва соглашение, – отметил Чебан.

Напомним, в рамках данного проекта будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности полигона в Цынцэрень и инвестирование в обновление инфраструктуры в коммуне, обновление парка спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия, модернизация перегрузочной станции и установка линии ручной сортировки отдельно собираемого мусора, подлежащего переработке.

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