Чебан: Некоторые компании, выполняющие работы на муниципальных объектах, могут попасть в чёрный список Агентства госуслуг

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Некоторые компании, выполняющие работы на муниципальных объектах, могут быть внесены в чёрный список Агентства государственных услуг, а некоторые преторы могут быть отправлены в отставку. С таким предупреждением выступил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав служб примарии.

По его словам, в течение недели ответственные лица муниципалитета инспектировали сектора столицы: проверили как новые проекты, так и те, которые находятся в процессе реализации.

– Я обсудил с преторами все вопросы. Преторы должны понимать, что в секторах должно быть чисто, и не нужно вкладывать миллионы, чтобы навести порядок. В этом году нам предстоит реализовать десятки проектов в каждом секторе и в пригородах. Сразу скажите компаниям, выигравшим конкурс, если они не выполнят работы качественно, будут исправлять ошибки за свой счет. Пусть добросовестно выполняют свою работу, а преторы – ответственны за это, – отметил Чебан.

Генпримар подчеркнул, что если работы и дальше будут выполняться некачественно, то он предпримет необходимые меры, чтобы эти компании были внесены в черный список Агентства государственных услуг, а примария перестанет обращаться к их услугам.

– Мы не можем допустить, чтобы работы плохого качества выполнялись за счет государственных средств. Предупреждаю каждого претора: вы также можете пострадать из-за этого, – подчеркнул генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан заявлял, что некоторые столичные преторы могут лишиться своих постов до конца года.

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