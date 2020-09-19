По меньшей мере 500 малообеспеченных семей бесплатно получат дрова от примарии Кишинёва (ВИДЕО)

По меньшей мере 500 малообеспеченных семей бесплатно получат дрова от примарии Кишинёва (ВИДЕО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан инициировал социальную программу на муниципальном уровне, благодаря которой социально уязвимые слои населения из столицы и пригородов получат дрова в качестве помощи от примарии.

– Дрова будут предоставлены из запасов муниципального предприятия по управлению зелеными насаждениями, собранных в результате хозяйственных работ на улицах города. Сегодня я отправился на склады, посмотреть, как там обстоят дела. Ранее я уже говорил, что материалы, оставшиеся после чистки деревьев или ремонта улиц и тротуаров, не пропадут, – сказал Чебан.

Таким образом, помощь получат пожилые люди, граждане с ограниченными физическими возможностями, безработные лица, состоящие на учете в территориальном агентстве занятости, семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи, являющиеся опекунами детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, люди/семьи с низким доходом.

Для получения помощи граждане должны обратиться в территориальные управления социальной помощи и в примарии городов, сел (коммун). Генпримар также отметил, что муниципальные власти обеспечат транспортировку дров в дома получателей как в Кишиневе, так и в пригородах.

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