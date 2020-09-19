По меньшей мере 500 малообеспеченных семей бесплатно получат дрова от примарии Кишинёва (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан инициировал социальную программу на муниципальном уровне, благодаря которой социально уязвимые слои населения из столицы и пригородов получат дрова в качестве помощи от примарии.

– Дрова будут предоставлены из запасов муниципального предприятия по управлению зелеными насаждениями, собранных в результате хозяйственных работ на улицах города. Сегодня я отправился на склады, посмотреть, как там обстоят дела. Ранее я уже говорил, что материалы, оставшиеся после чистки деревьев или ремонта улиц и тротуаров, не пропадут, – сказал Чебан.

Таким образом, помощь получат пожилые люди, граждане с ограниченными физическими возможностями, безработные лица, состоящие на учете в территориальном агентстве занятости, семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи, являющиеся опекунами детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, люди/семьи с низким доходом.

Для получения помощи граждане должны обратиться в территориальные управления социальной помощи и в примарии городов, сел (коммун). Генпримар также отметил, что муниципальные власти обеспечат транспортировку дров в дома получателей как в Кишиневе, так и в пригородах.

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