Чебан: Недавно рождённые в кишинёвском зоопарке тигрята вышли из “карантина” (ФОТО)

Чебан: Недавно рождённые в кишинёвском зоопарке тигрята вышли из “карантина” (ФОТО)

Тигрята, которые недавно появились на свет в столичном зоопарке, вышли из так называемого “карантина”. Теперь ими могут любоваться посетители зоопарка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

– Надеюсь, что в ближайшее время полюбоваться тигрятами смогут как можно больше посетителей. Они замечательные, – написал градоначальник.

Тигрица Бася родила двух малышей в конце апреля. Один тигрёнок белого цвета, а второй – рыжий.

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