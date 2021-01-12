Чебан: Не соблюдая правила по защите от COVID-19, мы подвергаем опасности наших детей

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В Кишинёве коронавирус обнаружен у 58 школьников, 260 находятся на самоизоляции. Также инфекция диагностирована у 84 сотрудников системы образования, а 25 находятся на самоизоляции.

В детских садах инфицировано 4 ребёнка, 223 ребёнка находятся на самоизоляции. Среди работников дошкольных учреждений инфицирован 31 человек, 13 находятся на самоизоляции.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан отметил, что, несмотря на некоторое снижение числа заболеваний по сравнению с декабрём прошлого года, расслабляться нельзя, а несоблюдение правил несёт опасность для детей.

Я уверен, что никто не хочет, чтобы школьники и малыши, посещающие детсад, оставались дома, поэтому мы все должны быть внимательными и ответственными. Ни примария Кишинёва, ни правительство, ни МВД не могут приставить к каждому человеку сотрудника полиции или охранника, чтобы контролировать, соблюдают ли они правила. Это зависит от каждого человека, – отметил он.

Генпримар тепло отозвался о молодых людях, принявших участие в организованной муниципальными службами информационной кампании “Молодёжь столицы против COVID-19”. Градоначальник подчеркнул, что очень важно информировать население, особенно молодёжь, о важности соблюдения правил защиты от COVID-19.

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