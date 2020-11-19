Чебан: Настаиваю на максимальной прозрачности проведения аукционов на право осуществления уличной торговли

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Первые 2 открытых конкурса на право заключения договоров на размещение объектов уличной передвижной торговли запланированы на 26 ноября и 2 декабря, а информация о них публикуется на официальном сайте примарии. Всего до конца года планируется провести 3-4 аукциона.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Тем временем, по его словам, претуры должны провести инвентаризацию всех передвижных торговых единиц на управляемой ими территории и подготовить схемы размещения для второго этапа аукциона. Он будет проводиться в секторах для торговцев овощами, фруктами, продуктами питания.

Аукционы для торговых единиц по продаже цветов и прессы проводятся отдельно. Что касается объектов по предоставлению социальных услуг: ремонт обуви, одежды, – оценивается возможность создания муниципальных киосков, которые можно было бы сдавать в аренду. Таким образом примария стремится сократить количество ларьков в столице и осуществлять торговлю более современным способом.

– Я настаиваю на максимальной прозрачности в процессе организации аукционов на право осуществления торговли на столичных улицах и в парках. В то же время, чтобы исключить какие-либо подозрения относительно влияния в ходе проведения тендеров, я предложил привлечь к этому процессу органы государственного контроля, в том числе НАЦ, – заявил Ион Чебан.

В муниципальную аукционную комиссию входят 8 мунсоветников из разных фракций, которые несут ответственность за проводимую деятельность вместе с исполнительной властью. Более того, в целях повышения степени прозрачности другие лица имеют право участвовать в аукционах в качестве наблюдателей.

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