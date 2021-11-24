Чебан: Наша цель – сократить вдвое время поездки в общественном транспорте Кишинёва

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Примария Кишинёва продолжит идти по пути создания выделенных полос для общественного транспорта, пополнения его автопарка и улучшения в целом данной услуги для граждан.

Об этом в ходе передачи на частном телеканале заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что понимает недовольство автолюбителей, но заявил, что такие непопулярные меры принимаются в интересах большинства граждан и по примеру крупнейших городов мира.

– Выделенная полоса на улице Крянгэ пока находится в режиме тестирования, но мы ориентированы на создание “коридоров” для общественного транспорта. Все действия в данном направлении законны и согласованы с полицией. Сейчас в разработке находятся проекты, которые осложнят движение для автолюбителей, но существенно облегчат его для пассажиров общественного транспорта. Речь о “коридорах” Алба-Юлия – Крянгэ – Штефана чел Маре – Виадук-Дачия, Каля Ешилор – Штефана чел Маре – Виадук – Дачия, Московский проспект – Богдан Воевод – Киевская и других, – рассказал Чебан.

Он подчеркнул, что сейчас примария Кишинёва пополняет парк общественного транспорта на 240 единиц и стремится сделать так, чтобы человеку, едущему в нём на работу, было максимально комфортно.

– Все приобретаемые единицы транспорта оснащены кондиционерами, во многих есть USB-гнезда для зарядки, ведётся работа над обеспечением Wi-Fi, пересмотром контрактов на обеспечение GPS и полноценным введением системы электронного билета. В условиях работы “коридоров” для общественного транспорта мы хотим добиться, чтобы человек, ранее добиравшийся, к примеру, с Ботаники до Буюкан за полтора часа, стал доезжать за 35-40 минут, то есть вдвое быстрее, – отметил градоначальник.

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