Чебан: Наш приоритет – общественный транспорт, а не парковка вплотную к зданию (ВИДЕО)

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Доступ частного транспорта в центр Кишинева необходимо минимизировать. Уверенность в этом в ходе телепередачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV высказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он подчеркнул, что это не прихоть муниципальных властей, а политика, которую применяют многие крупные города.

– Вы попробуйте, к примеру, в Париже или в Риме на собственном автомобиле добраться до самого центра города. Это практически невозможно, и для этого вам придется заплатить немалые деньги. Наши же граждане привыкли парковаться на тротуаре, подъезжать на своем автомобиле вплотную к необходимому ему зданию. Мы не предлагаем гражданам расстаться со своими автомобилями, но наш приоритет – это общественный транспорт, и для его развития ведется активная работа. Многие ждут моментальных результатов, но работы очень много и есть препятствия, не зависящие от нас, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник также высказал уверенность, что в центре Кишинева необходимо обустроить выделенные полосы для общественного транспорта.

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