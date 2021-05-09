Чебан: Наш долг – сохранить память о героях, принесших нам мир (ФОТО)

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Сегодня мы рассказываем детям об этих печальных страницах истории, и наш долг – сохранить память о героях, принесших нам мир, отметил генпримар Кишинёва Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

– Каждый год в День Великой Победы вместе с семьёй приходим возложить цветы и почтить память героев. Низкий поклон и огромная признательность всем тем, кто отдал свою жизнь на поле боя за наше будущее и за мирное небо над головой. Наши действия – это то немногое, что мы можем сделать в знак благодарности. Будущее создаём мы сами, и только от наших действий зависит благополучие и спокойная жизнь наших детей, – написал генпимар.

Он также отметил, что когда мы говорим об ужасах войны, в которой при различных обстоятельствах погибли десятки миллионов людей, не должно быть никаких политических или иных интерпретаций.

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