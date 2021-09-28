Чебан: Нам нужны специалисты в области архитектуры, урбанизма и земельных отношений

0

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан сообщил об открытых вакансиях в Главном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Заявление прозвучало в ходе публичных дебатов с девелоперами.

– У нас много вакансий по направлению архитектуры. Также вакантна должность заместителя начальника управления архитектуры города. Всех, кто работает в этой сфере, – архитектура, урбанистика, земельные отношения, – приглашаем на работу. У нас много вакансий для профессионалов, – отметил Чебан.

Также он внес предложение о создании совета при генеральном примаре, который будет участвовать в разработке ряда важных градостроительных документов для столицы. По словам градоначальника, это важно, так как сейчас находятся в разработке Городская стратегия, Генеральный градостроительный план, Концепция развития исторического центра города, Зональный градостроительный план, Стратегия развития туризма и другие важные документы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.