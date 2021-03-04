Чебан: Нацкомиссии следует советоваться со специалистами из Кишинёва, а не держать их “как мебель”

0

Некоторые решения по действиям в связи с COVID-19, которые принимает Национальная комиссия по общественному здоровью, являются обязательными к исполнению по всей стране, а другие носят рекомендательный характер. Об этом в ходе передачи “Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он подчеркнул, что решение об ограничении работы общественного транспорта является именно рекомендательным, и муниципалитет не счёл необходимым его соблюсти.

Решение Нацкомиссии касательно графиков работы школ мы отменить не можем. Что же касается транспорта – мы на эти грабли уже наступали в прошлом году, и сейчас не хотим делать это снова. Сокращение работы общественного транспорта приведёт лишь к росту числа людей на остановках и в самом транспорте, и это даст обратный эффект – не снижение, а увеличение риска заражения коронавирусом. Кроме того, если мы будем приостанавливать работу транспорта в выходные, то большая часть медперсонала и других людей, работающих в стратегически важных учреждениях, не смогут доехать до места работы. Поэтому мы, согласовав свои действия с парламентом и правительством, решили не приостанавливать работу общественного транспорта столицы в выходные. Для нас в данной ситуации главное – безопасность и здоровье граждан, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан также отметил, что перед принятием того или иного решения, касающегося Кишинёва, Нацкомиссии по общественному здоровью следует консультироваться с местной властью.

Считаю, что наши коллеги, которых вызывают в Нацкомиссию, не должны находиться там в качестве “мебели”, – с ними необходимо советоваться, согласовывать действия. Позиция муниципалитета важна в таких ситуациях. Также хочу отметить, что кишинёвская Комиссия по общественному здоровью состоит из лучших специалистов в различных областях, и им лучше всех известны потенциальные результаты каких-либо действий в связи с COVID-19 в столице. Любые решения Нацкомиссии касаются людей, а в случае с Кишинёвом это около 1 миллиона человек. И эти решения необходимо согласовывать, – сказал Чебан.

Напомним, ранее Ион Чебан призвал центральные власти увеличить число мест для больных COVID-19 в республиканских больницах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.