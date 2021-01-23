Чебан на встрече с сенатором Румынии: Приятно слышать, что Кишинёв изменился к лучшему

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Генеральный примар Ион Чебан встретился с сенатором Румынии Габриелем Муту, который находится с визитом в Кишинёве.

По словам градоначальника, сенатор Румынии положительно оценил изменения, произошедшие в молдавской столице.

Мне было приятно услышать, что после его последнего визита осенью 2019 года Кишинёв изменился к лучшему. Я поблагодарил за поддержку и отметил, что было бы хорошо сотрудничать по многим направлениям, включая культуру и образование. У Кишинёва большой потенциал развития, и хорошие проекты будут и в дальнейшем реализовываться, – отметил Чебан.

Напомним, что сенатор Румынии Габриел Муту, находясь на посту примара 6-го сектора Бухареста, установил побратимские отношения со столичным сектором Буюканы. В то же время были запущены некоторые инфраструктурные проекты в Кишинёве, один из которых – восстановление парка “Alunelul”.

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