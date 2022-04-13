Чебан на встрече с руководителями города Брэила и совета уезда Брэила обсудил сотрудничество и обмен опытом

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с председателем совета уезда Брэила Франциском Юлианом Кирияк и примаром города Брэила Виорелом Марианом Драгомир.

Как написал градоначальник на своей странице в соцсети, в ходе встречи обсуждался ряд тем и возможных совместных проектов. Речь идет об обмене опытом в различных сферах и рабочих визитах команд, а также о совместной организации культурных мероприятий.

– Лучшие инициативы могут и должны быть использованы для развития Кишинева, – отметил Чебан.

Также генпримар пригласил их на Экономический форум в Кишиневе, который муниципалитет организует сенью нынешнего года.

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