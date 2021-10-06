Чебан: На улицах Кишинёва появилось более 1500 новых урн для мусора

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За полтора года на улицах столицы, в зелёных зонах и парках появилось около 1500 урн для мусора, закупленных Управлением жилищно-коммунального хозяйства. Другие урны были приобретены претурами.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что ещё два года назад урн не было ни на центральных улицах, ни на второстепенных, ни во дворах многоквартирных домов. На бульваре Штефана чел Маре было максимум 20 урн, большинство из которых были в удручающем состоянии.

Также в последнее время было заменено большинство старых мусорных баков на улицах, в парках и дворах домов. Продолжают создаваться новые площадки для сбора мусора. Помимо урн появились скамейки, вазы для цветов и прочая уличная мебель.

Ион Чебан в очередной раз призвал всех жителей Кишинёва содержать в чистоте общественные места.

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