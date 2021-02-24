Чебан: На участках, выделенных под парковки, были построены многоэтажные дома

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Нехватка парковок в Кишинёве – острый вопрос, который беспокоит как жителей столицы, так и администрацию города. Генеральный примар Ион Чебан пояснил, почему в городе нет стоянок.

Причин много. В 2008 году было выделено более 180 мест для обустройства парковок различного типа. Сегодня нет ни одной. На этих местах появились различные здания. Более 30 земельных участков, выделенных для строительства многоэтажных автостоянок в столице, были незаконно отчуждены в период 2014-2018 гг., а на их месте появились многоэтажные дома, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, примария Кишинёва уведомила правоохранительные органы об этих нарушениях.

Мы действительно хотим максимальной прозрачности в этой сфере, ведь то, что происходило несколько лет назад, было катастрофой. Сотни гектаров земельных участков были переданы заинтересованным лицам “под столом” в период 2007-2019 гг. Речь идёт о муниципальных землях, которые были отчуждены сомнительным образом. Более того, разрешения на строительство на этих участках впоследствии были выданы незаконно, – отметил глава муниципия.

Генпримар уточнил, что такое заключение сделала Счётная палата.

В результате земельных аукционов, организованных в 2020 году, муниципалитет получил около 43 миллионов леев. А после первого в этом году земельного аукциона в муниципальный бюджет поступит около 35 миллионов леев.

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