Чебан: На территории Кишинёва решение о тестировании учителей применяться не будет! (ВИДЕО)

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Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью ознакомилась с решением национальной комиссии об обязательном тестировании каждые две недели на коронавирус учителей за их счёт. Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан заявил сегодня журналистам, что он с этим несогласен, и хоть ему и сказали молчать, пригрозив прокурорами, Чебан решил, что постановление НЧКОЗ на территории муниципия действовать не будет.

– Через третьих лиц мне посоветовали молчать, иначе придёт прокурор или ещё не знаю кто и успокоит меня. Молчать я не хочу. Не пугайте ежа голым задом. Деньги на празднование Дня независимости нашли, а на учителей – нет. Призываю центральные власти пересмотреть это решение, покрыть стоимость этих тестов, как это происходит в Румынии или других странах, покуда у вас есть деньги на развлечения и другие вещи, и не давить на учителей, – сказал он.

Чебан добавил, что не боится ни проверок, ни запугиваний. Он подчеркнул, что на данный момент число вакцинированных в муниципии учителей составляет 73%, тогда как в рекомендации ВОЗ говорится о 70%.

– Давайте не будем умнее международных организаций. Прошу и настаиваю: не давить ни на одного учителя, воспитателя, повара, сторожа, нянечку. Государство должно заботиться о гражданах. Если государство не будет заботиться, муниципалитет будет, – сказал он.

Чебан также рассказал, что вчера получил письмо от Министерства финансов, в котором настаивается на том, чтобы муниципалитет был лишён 17 млн леев в пользу мошенников.

– Чем давать деньги ворам, дайте их лучше учителям. Мы даём вам возможность перенаправить эти деньги всем учителям страны. Давайте положим конец этим двойным стандартам, потому что вы сами нарушили вчера все ваши правила на ПВНС, а настаиваете на том, чтобы их соблюдали другие, – подытожил он.

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