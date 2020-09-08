Чебан на полигоне в Цынцэрень: Наши обязательства перед коммуной выполняются (ФОТО, ВИДЕО)

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Генпримар Ион Чебан посетил накануне коммуну Цынцэрень Новоаненского района, где обсудил с примарами населённых пунктов Цынцэрень, Джамэна и Чобановка обязательства муниципия касательно вывоза мусора на здешний полигон.

Градоначальник также осмотрел текущие работы по обустройству открытых многофункциональных спортивных стадионов и детских площадок у въезда в Цынцэрень.

Я оценил возможности развития работ касательно ремонта дорог, строительства водопроводных сетей. Коллеги отправятся на места, чтобы проверить, где и когда можно приступить к работе, – отметил Чебан.

Вместе с ответственными лицами он также посетил полигон по складированию твёрдых бытовых отходов и убедился, что обязательства по транспортировке и хранению мусора выполняются в соответствии с технологическим процессом. Также он посмотрел, как обстоят дела со строительством станции по очистке сточных вод, и обратил внимание, что необходимо укрепить дамбу – с этой целью в нынешнем году здесь будут посажены деревья и кустарники.

Меня заверили, что к началу декабря работы по обустройству станции будут завершены, и в результате очистки фильтрата мы получим воду, которую можно будет использовать для сельскохозяйственных работ, в том числе, для собственных нужд предприятия. Таким образом, работы выполняются согласно графику и будут завершены в установленные сроки, – подытожил генпримар.

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