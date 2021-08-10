Чебан: На платформе eu.chisinau.md зарегистрировано 8 тысяч запросов. Больше половины из них решены

0

Платформа электронного уведомления eu.chisinau.md – это коммуникационная площадка, на которой уже зарегистрировано 8179 жалоб. Более половины из них уже решены. Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, только в июле жители столицы сообщили о 696 проблемах. В секторе Ботаника было зарегистрировано 203 запроса, на Чеканах – 107, в Центре – 129, на Рышкановке – 154, на Буюканах – 103.

Больше всего жалоб, которые поступают на платформу, связаны с проблемами дорог, выбоин и дорожных знаков, парков, скверов и зелёных насаждений, а также мусора. По словам градоначальника, многие проблемы, о которых сообщают люди, требуют более длительного времени для решения и предусматривают планирование работ, выделение финансовых источников и т.д.

– Я призываю кишиневцев сообщать о проблемах в городе. Только так, сообща, мы сможем навести в Кишинёве порядок! – отметил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.