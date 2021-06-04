Чебан на Петербургском экономическом форуме: Для развития Кишинева необходим передовой опыт других городов мира (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который в эти дни принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, поучаствовал сегодня в дискуссиях с представителями властей ряда стран, со специалистами и экспертами в экономической и архитектурной сферах.

Градоначальник отметил, что молдавская столица обладает большим экономическим потенциалом с точки зрения развития инфраструктуры, а также создания рабочих мест.

– Я очень хочу, чтобы развитие столицы было на высоком уровне, чтобы город был комфортным для всех его жителей, а также привлекательным для инвесторов и туристов. У города есть базовый потенциал для развития. Кроме того, географическое положение города и его экономические и логистические связи делают его важным центром Юго-Восточной Европы, – сказал примар.

Ион Чебан заметил, что до сих пор основным стратегическим документом, регулирующим территориальное и градостроительное развитие Кишинева, был Генеральный градостроительный план, утвержденный в 2007 году. Но скорость изменений в реальной жизни города привела к сильным расхождениям с генпланом, и многое из запланированного так и не было реализовано. Сам документ стал номинальным, а реальных инструментов для развития у города не было, и в городе накопилось достаточно проблем.

– Проанализировав международный опыт, мы пришли к выводу, что нам нужна Стратегия устойчивого социально-экономического и пространственного развития как документ, который будет подкреплять наши действия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, определит приоритетные направления и цели устойчивого комплексного развития муниципия с учетом нарастающих агломерационных процессов. В настоящее время наши специалисты работают над стратегией совместно с экспертами из Российской Федерации, – рассказал генпримар Кишинева.

Он подчеркнул, что одной из основных задач, которые муниципалитет ставит перед стратегией, – это снижение уровня миграции, привлечение и удержание людей в городе.

– Жителям города необходимы диверсифицированная экономика, развитая и безопасная городская среда, а также благоприятная экологическая ситуация. Исходя из стратегии, в качестве базовых ценностей мы ставим такие понятия, как идентичность, уважение, безопасность, разнообразие, социальное участие, полицентричность, – отметил Ион Чебан.

Он высказал уверенность, что, работая в партнерстве, получая лучший опыт, вовлекаясь в процессы, находя партнеров в других городах, примария Кишинева сможет реализовать свои амбициозные планы.

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