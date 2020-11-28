Чебан на открытии станции на полигоне в Цынцаренах: Новое оборудование снизит загрязнение окружающей среды

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Вчера была введена в эксплуатацию станция по очистке фильтрата, образующегося из твердых бытовых отходов на полигоне в Цынцаренах. Как отметил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, посетивший эту станцию, в начале нынешнего года никто не думал, что этот проект будет доведен до конца.

– В последние месяцы была проделана огромная работа для того, чтобы этот проект был реализован качественно. Новое оборудование для обработки жидких отходов снизит загрязнение окружающей среды. Кишинев – первый населенный пункт, который благодаря этой хорошо организованной деятельности минимизирует негативное воздействие. Это вторая единица мобильного оборудования, установленная муниципалитетом на республиканском уровне, – заметил градоначальник.

На полигоне были выполнены такие работы, как строительство дамбы для предотвращения оползней, уплотнение отходов, строительство с нуля подъездной дороги к станции, создание стоков для отвода дождевой воды, монтаж ночного освещения и другие. Производительность станции по очистки фильтрата составляет 150 м³ жидких отходов в сутки. В результате процесса очистки фильтрата получается вода, которую можно использовать для различных нужд, в том числе для полива.

Примария Кишинева реализует также множество других проектов в Цынцаренах в соответствии с подписанным ранее соглашением и взятыми на себя обязательствами.

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