Чебан на открытии настенной живописи на Телецентре: Такие места мы будем обустраивать по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

Чебан на открытии настенной живописи на Телецентре: Такие места мы будем обустраивать по всему городу (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня состоялось торжественное открытие настенной живописи “Древо жизни” под мостом в микрорайоне Телецентр, созданной в рамках национальной кампании по возобновлению внутреннего туризма #NeamPornit.

В мероприятии принял участие генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что это уникальный проект, воспевающий молдавские традиции.

Мы намерены организовывать в этой зоне в определённые дни тематические ярмарки, различные культурные или спортивные мероприятия. Такие места мы будем обустраивать по всему городу, чтобы каждый уголок был по-своему уникален, – отметил он в ходе презентации.

Проект был инициирован примарией Кишинёва, которая присоединилась к национальной кампании #NeamPornit Инвестиционного агентства Молдовы. Проект получил финансовую поддержку со стороны партнёров из частного сектора, а сами работы выполнены художником-монументалистом Дмитрием Потаповым, который стал победителем конкурса.

Вдоль стен с двух сторон были установлены лампы, украшающие масштабную работу. Также на территории установлено 8 камер видеонаблюдения. Изображения будут храниться на серверах, и при необходимости их можно будет пересмотреть.

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