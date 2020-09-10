Чебан на онлайн-встрече с мэрами зарубежных городов: Сплотившись, мы сможем преодолеть все трудности

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в онлайн-мероприятии, организованном мэрией немецкого города Мангейм, с которым Кишинёв является побратимом на протяжении 30 лет.

Во время мероприятия была подписана Совместная политическая декларация мэров городов-участников, которая служит доказательством объединения усилий для поддержки и содействия развитию городов в нестабильные и меняющиеся времена.

Это очень важное мероприятие, и для меня было честью участвовать в нём. Побратимство, длившееся более 3 десятилетий, очень ценно для нас, поскольку демонстрирует стабильность, взаимное доверие и взаимную заинтересованность в наших действиях и проектах, – отметил градоначальник.

Он рассказал, что в связи с введёнными из-за пандемии COVID-19 ограничениями примария Кишинёва реализовала серию IT-проектов, направленных на повышение качества жизни граждан и уровня их безопасности.

Пандемия стала хорошей проверкой возможностей и стойкости для всех городов и стран мира. В новых условиях мы практически вынуждены переосмыслить процессы обучения и работы, особенно для цифровой трансформации, стимулировать разработку и адаптацию решений в области цифровых технологий и надлежащее управление новыми ресурсами, – отметил Чебан.

В заключение он поблагодарил город Мангейм за организацию мероприятия и за содействие консолидации городов.

Только вместе, сплотившись, мы сможем преодолеть все трудности, и только вместе мы сможем предложить лучшее будущее нашим гражданам и их детям, – подчеркнул примар.

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